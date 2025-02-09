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МВД предупредило россиян об активизации мошенников в преддверии 14 февраля

МВД предупредило россиян об активизации мошенников в преддверии 14 февраля

В преддверии Дня всех влюбленных управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает о киберпреступниках, которые используют «романтические настроения для обмана».

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