МВД предупредило россиян об активизации мошенников в преддверии 14 февраля

В преддверии Дня всех влюбленных управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает о киберпреступниках, которые используют «романтические настроения для обмана».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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