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В Башкирии арестовали двух подростков за сожжение российского флага. Глава СК взял дело под контроль

В Башкирии арестовали двух подростков за сожжение российского флага. Глава СК взял дело под контроль

Avia.pro - СМИ В Башкирии задержали двух подростков за сожжение российского имперского флага и нанесение националистических надписей Два подростка из Уфы — студенты колледжа 16 и 17 лет — стали фигурантами уголовного дела за участие в экстремистской деятельности.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Какие подростки?Недоросли за деньги могут сделать всё что угодно.Выродки были всегда и везде .
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12 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Надо в школах больше работать в этом направлении, с родителями (чаще школьные собрания и разговор на патриотические темы). Все это заброшено!
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9 час.
Ирина Калинникова
Вы в школе работаете, чтобы такое утверждать? Если нет, то приходите в школу и начинайте работать с детьми и родителями на патриотические темы.
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7 час.
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