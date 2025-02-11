В Башкирии арестовали двух подростков за сожжение российского флага. Глава СК взял дело под контроль

Тамара Кукушкина Какие подростки?Недоросли за деньги могут сделать всё что угодно.Выродки были всегда и везде .

Валентина БогдановаШирочкина Надо в школах больше работать в этом направлении, с родителями (чаще школьные собрания и разговор на патриотические темы). Все это заброшено!