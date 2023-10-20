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Трагедии истории: как украинские националисты участвовали в массовых убийствах белорусских евреев

Трагедии истории: как украинские националисты участвовали в массовых убийствах белорусских евреев

Трагедии истории: как украинские националисты участвовали в массовых убийствах белорусских евреев Евгения Комарова19 октября 1941 года белорусский город Борисов стал свидетелем страшного злодеяния, которое впоследствии стало одним из самых жутких эпизодов всей войны.

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