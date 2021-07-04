Идеи для жизни

11 925 подписчиков

Фигурная плитка по цене цемента: оригинальное оформление садовых дорожек

Фигурная плитка по цене цемента: оригинальное оформление садовых дорожек

Взяв в качестве образца пару покупных плиток, легко сделать свою собственную. При этом все затраты сводятся исключительно к покупке цемента и листа плотного пенопласта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх