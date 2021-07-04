Фигурная плитка по цене цемента: оригинальное оформление садовых дорожек

Взяв в качестве образца пару покупных плиток, легко сделать свою собственную. При этом все затраты сводятся исключительно к покупке цемента и листа плотного пенопласта.
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