Китай ограничил экспорт германия, галлия и сверхтвердых материалов в США

Китай заинтересован в обеспечении национальной безопасности Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в Соединенные Штаты, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, сообщило во вторник Министерство коммерции КНР.