Большая загадка Путина — что мешает российской экономике?

Президент пообещал новую экономическую модель, но экономисты его не поняли Вера Жердева На фото: президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа налево) на XVII Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Бунич Валентин Катасонов Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном доме музыки, заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели — чем заинтриговал многих отечественных экономистов.