Фетисов: «C санкциями у меня есть ограничения, но я с этим смирился»

Один из лучших хоккеистов в истории СССР и России, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как персональные санкции, введенные несколькими странами, влияют на его жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии