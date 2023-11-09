В Петербурге Михайловский театр отметил 190 лет со дня открытия

Накануне, 8 ноября, Михайловский театр отметил юбилей. Ему испольнилось 190 лет. Как сообщает пресс-служба театра, ровно 190 лет назад, 8 ноября 1833 года, «Михайловский театр впервые распахнул свои двери для зрителей».