В Петербурге Михайловский театр отметил 190 лет со дня открытия

Накануне, 8 ноября, Михайловский театр отметил юбилей. Ему испольнилось 190 лет. Как сообщает пресс-служба театра, ровно 190 лет назад, 8 ноября 1833 года, «Михайловский театр впервые распахнул свои двери для зрителей».
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