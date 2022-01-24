Войска из Приамурья отправили на учения в Беларусь

Войсковые подразделения из Амурской области отправились в Беларусь для участия в учениях "Союзная решимость-2022", в ходе которых им предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.