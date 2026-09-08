Гасли назвал борьбу с McLaren и Ferrari позитивным знаком для Alpine

AlpineГонщик Alpine Пьер Гасли остался доволен выступлением на Гран При Италии, несмотря на потерю пяти позиций относительно стартового места.
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