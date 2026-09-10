Сергей Кравцов объявил о включении колледжей в олимпиаду по ИИ

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту в этом году впервые примет студентов колледжей.
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