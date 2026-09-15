Авиастроительные ожидания

Индия становится серьёзным рычагом воздействия на российских авиастроителей. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о соглашениях и меморандуме с тремя индийскими операторами на потенциальную поставку до 85 региональных турбовинтовых самолётов Ил‑114‑300.
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