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Аргументы недели

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Авиастроительные ожидания

Авиастроительные ожидания

Индия становится серьёзным рычагом воздействия на российских авиастроителей. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о соглашениях и меморандуме с тремя индийскими операторами на потенциальную поставку до 85 региональных турбовинтовых самолётов Ил‑114‑300.

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