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В парижском метро украинец набросился на женщин за русскую речь

В парижском метро украинец набросился на женщин за русскую речь

В метро Парижа мужчина набросился на двух женщин за то, что они говорили на русском, передает Shot. Источник опубликовал видео, на котором агрессивного мужчину удерживают полицейские, а он сыплет ругательствами и оскорблениями на украинском языке.

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