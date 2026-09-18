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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Италии. «Монца» примет «Сассуоло», «Рома» сыграет с «Интером» в субботу, «Ювентус» встретится с «Аталантой» в воскресенье

18 сентября « Монца » и « Сассуоло » откроют 5-й тур Серии А . 19 сентября « Рома » примет « Интер ».

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