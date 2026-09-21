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Регионы России

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Lada e-Largus появится на российском рынке в феврале 2025 года с рекомендованными ценами

Lada e-Largus появится на российском рынке в феврале 2025 года с рекомендованными ценами

Самая доступная версия — фургон с одной батареей и увеличенной грузоподъёмностью — стоит 2,395 млн рублей, или 1,556 млн рублей с учётом государственной поддержки.

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