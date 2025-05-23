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В Непале начали расследование из-за скоростного подъёма британских военных на Эверест

В Непале начали расследование из-за скоростного подъёма британских военных на Эверест

Группа достигла вершины за пять дней, хотя обычно восхождение занимает от 6 до 8 недель.Власти Непала начали официальное расследование в отношении группы британских альпинистов, совершивших скоростной подъем на Эверест.

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