В Непале начали расследование из-за скоростного подъёма британских военных на Эверест

Группа достигла вершины за пять дней, хотя обычно восхождение занимает от 6 до 8 недель.Власти Непала начали официальное расследование в отношении группы британских альпинистов, совершивших скоростной подъем на Эверест.
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