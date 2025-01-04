Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщил в субботу МИД России в Telegram-канале.
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