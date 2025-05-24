Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Вместо того, чтобы давить на Россию, Трамп пытается воткнуть нам нож в спину"

"Вместо того, чтобы давить на Россию, Трамп пытается воткнуть нам нож в спину"

После "тарифной атаки" против Европы лидеров России и США начали подозревать в военно-политическом сговоре В последние два дня кто только из европейских руководителей и экс-руководителей не пытался повлиять на мнение Дональда Трампа, с целью оказать давление на Россию.

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