Дети из Харьковской области экстренно госпитализированы в Москву: детали атаки

В результате атаки дрона ВСУ в Харьковской области четверо детей и двое взрослых получили ранения. Двое детей с тяжелыми осколочными травмами доставлены в Москву для лечения, остальные пострадавшие находятся в больнице Белгородской области.
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