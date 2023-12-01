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Путин назвал среднюю продолжительность жизни в РФ в 2023 году

Путин назвал среднюю продолжительность жизни в РФ в 2023 году

По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 74 лет. Об этом 1 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

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