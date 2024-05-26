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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Как России следовало бы ответить на удар по стратегической РЛС системы СПРН

Как России следовало бы ответить на удар по стратегической РЛС системы СПРН

На днях ВСУ попытались вывести из строя при помощи БПЛА стратегическую стационарную надгоризонтную РЛС большой дальности системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-ДМ» (77Я6-ДМ) в Армавире (Краснодарский край) Космических войск ВС РФ.

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