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За головой Пашиняна! Ереван утверждает, что 12 тысяч вагнеровцев уже в Армении

За головой Пашиняна! Ереван утверждает, что 12 тысяч вагнеровцев уже в Армении

Ах, вот где все вагнеровцы! А то мы их - обыскались! Нашли армяне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян через свои подконтрольные ресурсы обвинил Россию в желании устроить переворот в Армении.

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Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Вероятно , это последний шанс сохранить свое влияние и российскую  базу в Армении , но скорее всего эти слухи инициированы окружением Пашиняна для политического кульбита с  приглашением  американцев.
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10 час.
Tania Еременко
Неужели в Армении нет своих мудрых товарищей, которые могли бы сбить рога этому не го дяю?
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10 час.
ИД
Игорь Джанти
В  России есть свои армяне  , которые выросли здесь , не все  они патриоты России , конечно , но в любом случае сейчас не они  определяют политику в Армении , там выросли совсем другие поколения.
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9 час.

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