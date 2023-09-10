За головой Пашиняна! Ереван утверждает, что 12 тысяч вагнеровцев уже в Армении

Вероятно , это последний шанс сохранить свое влияние и российскую базу в Армении , но скорее всего эти слухи инициированы окружением Пашиняна для политического кульбита с приглашением американцев.

Неужели в Армении нет своих мудрых товарищей, которые могли бы сбить рога этому не го дяю?

ИД

Игорь Джанти

В России есть свои армяне , которые выросли здесь , не все они патриоты России , конечно , но в любом случае сейчас не они определяют политику в Армении , там выросли совсем другие поколения.