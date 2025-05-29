Жители десяти зданий в центре Челябинска остались без воды

Из-за аварии ограничили водоснабжение в 11 домах в центре Челябинска. Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальные проблемы, захлестнувшие Челябинск минувшей зимой, врываются в лето: дня не проходит без извещения об очередной аварии.