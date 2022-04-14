Лавров: Запад решает свои корыстные задачи в ущерб другим странам

Запад старается разрешить свои корыстные задачи за счет других стран, тем самым ущемляя их интересы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО на конференции «Цифровые международные отношения 2022».
Запад старается разрешить свои корыстные задачи за счет других стран, тем самым ущемляя их интересы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО на конференции «Цифровые международные отношения 2022».
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