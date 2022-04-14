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Лавров: Запад решает свои корыстные задачи в ущерб другим странам

Лавров: Запад решает свои корыстные задачи в ущерб другим странам

Запад старается разрешить свои корыстные задачи за счет других стран, тем самым ущемляя их интересы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО на конференции «Цифровые международные отношения 2022».

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