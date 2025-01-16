БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Алкоголь и демография: время экстренных мер

Алкоголь и демография: время экстренных мер

Угроза национальной безопасности Сколько россиян ежегодно погибает от последствий употребления алкогольных напитков? Статистика говорит, что точного ответа нет и, вероятнее всего, не будет.

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Комментарии
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NN
N N
Да не алкоголь виноват в нашей такой демографии!  Дети больные рождаются?   Так там много причин. И не всё удобные для государства. НЕ рождаются? Так опять же, это не проблема человека.
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