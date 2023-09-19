Польские «патриоты», находящиеся у власти почти десятилетие, продолжают будоражить население своей страны и готовить его к очередной войне с Москвой.
Польский министр обороны обрисовал план войны с Россией
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Пусть вспомнит 1812-13года,как Поляков долбили вместе с французами.
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15 час.
г
галина
Нам бы сейчас таких, как Суворов и Кутузов, а не Шойгу и Герасимова.
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14 час.
игорь petroff
тебя тут не хватало, иди пирожки выпекай!
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12 час.
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