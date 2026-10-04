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Мировое обозрение

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Медведев рассказал, что ездил на прощание с Хаменеи по поручению Путина

Медведев рассказал, что ездил на прощание с Хаменеи по поручению Путина

Главное в тезисах: Личное поручение: Дмитрий Медведев прилетел в Тегеран 3 июля на траурную церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по прямому поручению президента России Владимира Путина.

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