Медведев рассказал, что ездил на прощание с Хаменеи по поручению Путина

Главное в тезисах: Личное поручение: Дмитрий Медведев прилетел в Тегеран 3 июля на траурную церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по прямому поручению президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым