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Алиссон – лучший голкипер мира по версии FourFourTwo. Эдерсон и тер Стеген – в топ-3, Нойер – 5-й, Эмилиано – 8-й, Куртуа – 10-й

Британский журнал представил топ-10 лучших вратарей мира на данный момент. Голкипер «Ливерпуля» возглавил рейтинг, 2-е место занял Эдерсон, 3-е – Марк-Андре тер Стеген.

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