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Российские волейболистки выступят на чемпионате мира 2027 года

Российские волейболистки выступят на чемпионате мира 2027 года

Женская сборная России по волейболу вошла в число участниц чемпионата мира 2027 года. Это следует из объявления пресс-службы Международной федерации волейбола, огласившей общее число команд предстоящего турнира.

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