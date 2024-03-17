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ОШ: Сайт "Перезвони сам" поможет в случае звонков мошенников на выборах

ОШ: Сайт "Перезвони сам" поможет в случае звонков мошенников на выборах

Известия/ПАВЕЛ ВОЛКОВ В случае звонков мошенников на выборах российского лидера избиратели могут воспользоваться сервисом "Перезвони сам", сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ в Москве Вадим Ковалев.

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