ОШ: Сайт "Перезвони сам" поможет в случае звонков мошенников на выборах

Известия/ПАВЕЛ ВОЛКОВ В случае звонков мошенников на выборах российского лидера избиратели могут воспользоваться сервисом "Перезвони сам", сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ в Москве Вадим Ковалев.
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