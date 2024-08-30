Кубань не поделили: виноделы региона собираются судиться из-за географического бренда

Кубань не поделили: виноделы региона собираются судиться из-за географического брендаНесколько профессиональных ассоциаций виноделов Краснодарского края обратились в Роспатент, требуя аннулировать товарный знак «Кубань», зарегистрированный компанией «Новокубанское» еще в 2007 году.
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