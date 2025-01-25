Путь будущего: школьники удивляют своими разработками IT-компании

Свой путь в мир высоких технологий уже прямо сейчас могут начать российские школьники. Благодаря федеральной программе "Код будущего", у подростков появилась возможность абсолютно бесплатно изучать программирование, создавать приложения и даже собственные уникальные изобретения.
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