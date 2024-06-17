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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жиру сыграл на 7-м Евро/ЧМ за Францию и повторил рекорд Анри, Тюрама и Льориса. 37-летний форвард стал самым возрастным игроком сборной на крупных турнирах

Нападающий «Лос-Анджелеса» вышел на замену в концовке матча 1-го тура группового этапа против Австрии (1:0).

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