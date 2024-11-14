В России авиарейсы оказались под угрозой из-за отсутствия субсидий

Авиакомпании сталкиваются с трудностями в планировании полетов и продаже билетов.В связи с разногласиями между Министерством финансов и Министерством транспорта, Росавиация может не успеть до конца года распределить 19 миллиардов рублей на субсидии для авиакомпаний, сообщает издание «Ъ».