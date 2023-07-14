Закон, порядок, государство

773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Тогда вам  и зарплату  надо вернуть на тот уровень. Ах, не хотите? Тогда  и не нойте.Ставьте  счётчики, и  никто вас ...Неподъемные плате...
  • Ингерман Ланская
    обратись в спортлото или в лигу защиты сексуальных меньшинствНеподъемные плате...
  • Ингерман Ланская
    а чё не папа римский?Неподъемные плате...

Расчеты САУ «Акация» Западного военного округа выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне СВО

Расчеты САУ «Акация» Западного военного округа выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне СВО

Боевые задачи в составе батареи выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах ЗВО и тыловых районах проведения СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх