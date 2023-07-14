Расчеты САУ «Акация» Западного военного округа выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне СВО

Боевые задачи в составе батареи выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах ЗВО и тыловых районах проведения СВО.