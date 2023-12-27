В Останкинском районе чествовали лучших пожарных Москвы

27 декабря в России отмечают День Спасателя. В 2023 году этот праздник стал особенным для нашего округа: пожарно-спасательная часть №73, которой руководит капитан внутренней службы Константин Катаманов, на Сельскохозяйственной улице, признана лучшей в Москве.