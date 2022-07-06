Китай подтвердил неизменность отношений с Россией

Диалог Китая с Россией находится на высоком уровне и продолжают развиваться. Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой, об этом в ходе встречи с послом РФ в КНР Андреем Денисовым заявил замглавы китайского МИД Ма Чжаосюй.