Парламентская газета

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Китай подтвердил неизменность отношений с Россией

Китай подтвердил неизменность отношений с Россией

Диалог Китая с Россией находится на высоком уровне и продолжают развиваться. Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой, об этом в ходе встречи с послом РФ в КНР Андреем Денисовым заявил замглавы китайского МИД Ма Чжаосюй.

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