Главный синоптик России Вильфанд предупредил об опасно жаркой погоде в Омской области. Температура будет достигать 36 градусов.
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Главный синоптик России Вильфанд предупредил об опасно жаркой погоде в Омской области. Температура будет достигать 36 градусов.