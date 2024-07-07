Фернандо Алонсо: Я мог стать шестым в квалификации в Сильверстоуне

Фернандо Алонсо: Я мог стать шестым в квалификации в СильверстоунеAston MartinГонщик Aston Martin Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации Гран При Великобритании, где обе машины команды из Сильверстоуна вышли в третий сегмент.
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