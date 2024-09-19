Лавров предупредил о возможном военном ответе России на учения НАТО в Арктике

Россия готова отстаивать свои интересы в Арктике, в том числе в военном плане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.