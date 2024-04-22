В Белгородской области под украинскими обстрелами погибли 120 мирных жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник¸22 апреля, сообщил, что за время военной операции в результате обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 120 мирных жителей, в том числе 11 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии