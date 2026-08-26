В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

Кардионагрузки, то есть повышение частоты пульса, могут нанести урон здоровью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий кардиологическим отделением РКБ Татарстана Альберт Гильманов.
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