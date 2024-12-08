Иран назвал условие для взаимодействия с новыми властями Сирии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что отказ от поддержки терроризма, уважение прав сирийских шиитов и дистанцирование от Израиля являются главными условиями для сотрудничества Ирана с новыми властями Сирии.
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