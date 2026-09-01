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Сенатор Мурог: пенсионеры могут получать адресную социальную поддержку

Сенатор Мурог: пенсионеры могут получать адресную социальную поддержку

Адресная социальная поддержка пенсионеров в России — это меры помощи для граждан, чей доход не достигает регионального прожиточного минимума либо которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией.

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