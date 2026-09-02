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Царьград

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Соседи кормят, сын распоряжается пенсией: Как угасает звезда "Экипажа" Ирина Акулова

Соседи кормят, сын распоряжается пенсией: Как угасает звезда "Экипажа" Ирина Акулова

Она могла бы стать ведущей актрисой советского кино и гордостью МХАТа, но в 42 года Ирина Акулова навсегда отвернулась от столицы и уехала в родную Кинешму.

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