В Сумах после вчерашнего визита Зеленского СБУ усиливает меры безопасности В украинском областном центре - городе Сумы - будут усиливаться меры безопасности.
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В Сумах после вчерашнего визита Зеленского СБУ усиливает меры безопасности В украинском областном центре - городе Сумы - будут усиливаться меры безопасности.
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