Что берут на вторичке. Эксперты назвали популярные у россиян автомобили

Наиболее заметно увеличились продажи подержанных автомобилей китайских производителей Самыми востребованными автомобилями с пробегом в России летом 2026 года стали Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 Samara и Toyota Camry.
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