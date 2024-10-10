"Мои соседи уже 4 года жалеют о том, что раньше мешали мне спать"

Большинство из нас, вероятно, когда-либо имели дело с шумными соседями. Но семья, проживающая по соседству с автором этой истории, была не просто шумной — они постоянно устраивали вечеринки, оставляли повсюду мусор и делали жизнь всего района невыносимой.