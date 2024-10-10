Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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    Что это район такой, то пьянки, то музыка, то газонокосилка? Как странно все мешает?"Мои соседи уже 4...
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"Мои соседи уже 4 года жалеют о том, что раньше мешали мне спать"

"Мои соседи уже 4 года жалеют о том, что раньше мешали мне спать"

Большинство из нас, вероятно, когда-либо имели дело с шумными соседями. Но семья, проживающая по соседству с автором этой истории, была не просто шумной — они постоянно устраивали вечеринки, оставляли повсюду мусор и делали жизнь всего района невыносимой.

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Комментарии
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С
Старый
Что это район такой, то пьянки, то музыка, то газонокосилка? Как странно все мешает?
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