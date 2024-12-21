В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам мирных жителей

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские спецслужбы проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей, приживающих в освобожденных городах региона, сообщает РИА Новости.
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