Ракетный потенциал хуситов: известное и секретное

Ракеты и БПЛА, состоящие на вооружении хуситской армии. Фото Imp-navigator.livejournal.com Боевое крыло йеменского движения «Ансар Аллах», также известного как «хуситы», имеет значительные запасы различных вооружений и техники.
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